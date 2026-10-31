Le Canada, en soutenant les prétentions sans fondement des ÉAU, scie la branche sur laquelle il est assis

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, Esmail Baghaei, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a écrit sur son compte sur l'un des réseaux sociaux, en réponse au Canada que Trump appelle le 51e État américain : Les Émirats arabes unis ont été fondés en 1971 ; cependant, malgré de vastes preuves historiques, des faits géographiques et des documents écrits concernant Abu Musa, la Grande Tunb et la Petite Tunb, ils continuent de revendiquer la propriété de ces îles iraniennes ; des îles dont l'appartenance à l'Iran remonte à des milliers d'années avant la fondation de cette fédération. Il est à noter que le Premier ministre du Canada a également décidé de répéter cette affirmation sans fondement !

Il a ajouté : Le Canada, plus que tout autre pays, devrait comprendre l'importance de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale ; car l'histoire de ce pays est liée à l'invasion américaine lors de la guerre de 1812, à la publication de la déclaration d'annexion de Montréal en 1849 et, ces dernières années, aux menaces répétées de Donald Trump de transformer le Canada en cinquante et unième État américain.

Baghaei a poursuivi : Comment un pays qui s'est efforcé pendant plus de deux siècles de défendre son intégrité territoriale contre les ambitions de son voisin du sud peut-il prendre parti pour l'une des parties dans un conflit fabriqué et soutenir une revendication territoriale sans fondement qui est un exemple d'aventure dangereuse ?

Il a noté : L'intégrité territoriale et le respect des faits historiques et juridiques sont-ils un principe fondamental pour le Canada, ou ces principes n'ont-ils d'importance que lorsque la souveraineté de ce pays lui-même est menacée ?

En conclusion, il a indiqué : Le Canada ne se rend-il pas compte qu'avec une telle action, il scie en réalité la branche sur laquelle il est lui-même assis ?