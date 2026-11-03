Selon l'agence de presse Abna, il y a quelques instants, deux drones de reconnaissance américains de type MQM-170 dans le ciel au sud de l'île de Qeshm ont été contraints d'atterrir par l'action des systèmes avancés de guerre électronique de la force aérospatiale du Corps des gardiens de la révolution islamique.

Le Corps des gardiens de la révolution islamique a ajouté : En comptant ces deux appareils, le nombre de drones américains de ce type devenus butin des officiers d'élite du Corps a atteint quatre. Ainsi, l'ennemi agresseur américain a une fois de plus échoué à atteindre ses objectifs visés par l'utilisation de ces drones, et, par la grâce de Dieu, une autre page de défaite et d'échec a été ajoutée au dossier noir de Brad Cooper, le commandant terroriste du CENTCOM.