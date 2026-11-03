Araghtchi : Les voisins sont notre priorité

Selon l'agence de presse Abna, Seyed Abbas Araghtchi, en publiant un message sur sa page personnelle, a écrit : Il est réjouissant qu'à Achgabat j'aie rencontré le président Serdar Berdimuhamedow et que j'aie eu des entretiens constructifs avec mon ami et homologue Rashid Meredow, ministre des Affaires étrangères.

Il a ajouté : Notre histoire commune et nos liens culturels profonds constituent une base solide pour l'expansion de la coopération.

Araghtchi a souligné : Nos voisins sont notre priorité.