  1. Accueil
  2. service
  3. Iran

Araghtchi : Les voisins sont notre priorité

3 novembre 2026 - 11:34
Code d'info: 1886037
Source: ABNA
Araghtchi : Les voisins sont notre priorité

Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, dans un message après son voyage à Achgabat, a souligné que nos voisins sont notre priorité.

Selon l'agence de presse Abna, Seyed Abbas Araghtchi, en publiant un message sur sa page personnelle, a écrit : Il est réjouissant qu'à Achgabat j'aie rencontré le président Serdar Berdimuhamedow et que j'aie eu des entretiens constructifs avec mon ami et homologue Rashid Meredow, ministre des Affaires étrangères.

Il a ajouté : Notre histoire commune et nos liens culturels profonds constituent une base solide pour l'expansion de la coopération.

Araghtchi a souligné : Nos voisins sont notre priorité.

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha