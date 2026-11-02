Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, Kaja Kallas, responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, aujourd'hui dimanche, répétant ses positions russophobes dans une interview à Bloomberg, a affirmé : La Russie en Ukraine attaque les civils. Les forces russes sur le champ de bataille n'ont aucune avancée particulière !

La responsable de la politique étrangère de l'UE a ensuite affirmé : Ce qu'ils font à la place, c'est l'escalade des attaques contre les civils et les infrastructures civiles ! ... (La présence) de Lavrov à la réunion du G20 n'a pas été constructive. Il a dit que Poutine se concerterait avec Zelensky si Zelensky se rendait à Moscou. Ce n'est pas la voie.

Cette responsable européenne a affirmé : Il existe de nombreux lieux neutres où ils peuvent se rencontrer. Si Poutine est sérieux, il doit d'abord cesser de tuer des civils ! ... La Russie espère voir une fracture (dans les positions des pays occidentaux). Ils attendent que l'Occident leur propose quelque chose.