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Irak : le Hachd al-Chaabi mène une opération de ratissage dans le district d’Al-Hawija, à Kirkouk

1 novembre 2026 - 21:55
Code d'info: 1885388
Irak : le Hachd al-Chaabi mène une opération de ratissage dans le district d’Al-Hawija, à Kirkouk

Les forces du Hachd al-Chaabi ont mené, samedi, une opération de ratissage et de fouille dans plusieurs secteurs du district d’Al-Hawija, dans la province de Kirkouk. Cette intervention vise, selon l’organisation, à renforcer la sécurité et la stabilité de la région et à poursuivre les cellules terroristes résiduelles.

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Le Hachd al-Chaabi a annoncé, dans un communiqué relayé par l’agence de presse officielle irakienne (INA), qu’une force de la 61e brigade de cette organisation avait conduit une opération de ratissage dans le district d’Al-Hawija, dans la province de Kirkouk.

L’opération était placée sous le commandement opérationnel de Faisal al-Assi, commandant adjoint de la 61e brigade, précise le communiqué.

Selon l’organisation, cette intervention avait pour objectif de consolider la sécurité et la stabilité dans la région et de poursuivre les éléments résiduels des cellules terroristes.

Le Hachd al-Chaabi a ajouté que ces mouvements sécuritaires s’inscrivaient dans le cadre de plans préventifs destinés à sécuriser la zone d’opérations et à empêcher les éléments terroristes de profiter de la situation pour menacer la sécurité des citoyens.

Fin/229

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