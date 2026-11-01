Irak : le Hachd al-Chaabi mène une opération de ratissage dans le district d’Al-Hawija, à Kirkouk

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Le Hachd al-Chaabi a annoncé, dans un communiqué relayé par l’agence de presse officielle irakienne (INA), qu’une force de la 61e brigade de cette organisation avait conduit une opération de ratissage dans le district d’Al-Hawija, dans la province de Kirkouk.

L’opération était placée sous le commandement opérationnel de Faisal al-Assi, commandant adjoint de la 61e brigade, précise le communiqué.

Selon l’organisation, cette intervention avait pour objectif de consolider la sécurité et la stabilité dans la région et de poursuivre les éléments résiduels des cellules terroristes.

Le Hachd al-Chaabi a ajouté que ces mouvements sécuritaires s’inscrivaient dans le cadre de plans préventifs destinés à sécuriser la zone d’opérations et à empêcher les éléments terroristes de profiter de la situation pour menacer la sécurité des citoyens.

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