Le Guide suprême iranien appelle à une riposte immédiate et sans limites géographiques à toute menace

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : L’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, Guide suprême de la Révolution islamique et commandant en chef des forces armées, a reçu les hauts responsables militaires du pays. Au cours de cette rencontre, il a présenté la préparation opérationnelle intelligente en vue d’affronter avec puissance les ennemis comme l’une des conditions indispensables à la mise en place d’une « dissuasion maximale ».

Il a ordonné que toute menace, quel qu’en soit le niveau ou la nature, soit confrontée à une riposte immédiate et efficace, sans aucune limitation géographique.

« Si les ennemis déclenchent de nouveau des attaques militaires ou terroristes, ce sont les forces armées de la République islamique et le peuple iranien qui détermineront le moment et les conditions de leur fin », a-t-il déclaré.

Renforcer les capacités de défense et de renseignement

Le commandant en chef a également insisté sur plusieurs axes stratégiques : le renforcement de l’architecture du renseignement militaire, l’approfondissement de la défense nationale autonome dans ses dimensions doctrinale et tactique, ainsi que le développement des capacités modernes de défense et de sécurité grâce aux nouvelles technologies.

Il a par ailleurs souligné l’importance de consolider les ressources spirituelles et l’esprit de mobilisation des forces armées, tout en poursuivant sans relâche les efforts destinés à répondre à leurs besoins matériels et à assurer leur soutien logistique.

Dans le cadre de ses autres directives, il a ordonné l’actualisation de la liste des cibles afin que les différentes catégories d’actifs matériels et immatériels de l’ennemi américano-sioniste soient à la portée des forces armées.

Le soutien populaire, pilier de la dissuasion

L’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei a qualifié le soutien national aux forces armées de l’un des piliers de la dissuasion face aux puissances étrangères hostiles à l’Iran et à leurs mercenaires à l’intérieur du pays.

Il a ajouté que la présence du peuple mobilisé dans les rues et sur les places depuis huit mois prolongeait la Défense sacrée de huit ans. Selon lui, cette mobilisation, parallèlement à la résistance des forces militaires, des forces de l’ordre et des Bassidjis, a contribué à protéger l’intégrité territoriale de l’Iran et le système islamique, et continuera de le faire.

L’unité des fronts de résistance et le nouvel ordre régional

Le Guide suprême a également salué la fermeté réfléchie du Front de la résistance dans différents pays. Il a estimé que l’unité des différents espaces de résistance constituait un facteur déterminant, ayant une portée stratégique dans la formation d’un nouvel ordre politique et sécuritaire en Asie occidentale.

Il a exprimé l’espoir que ce nouvel ordre contribue à renforcer progressivement l’union des peuples et des gouvernements islamiques, en vue de l’émergence d’une nouvelle civilisation islamique.

Production militaire et état de préparation des forces

Au cours de cette rencontre, le général de division Abdollahi, chef d’état-major général des forces armées, le général de division Hatami, commandant en chef de l’armée, et le général de division Vahidi, commandant en chef du Corps des gardiens de la Révolution islamique, ont présenté plusieurs rapports au commandant en chef.

Ces rapports portaient notamment sur le niveau de préparation des forces chargées de défendre le pays sur les côtes du golfe Persique, dans les zones opérationnelles du détroit d’Ormuz, en mer d’Oman ainsi qu’aux frontières nord-ouest et sud-est de l’Iran.

Les responsables militaires ont également fait état d’une multiplication de la production de différents types de munitions et d’armes destinées à la reconnaissance, au soutien et aux opérations de combat.

À l’issue de la présentation de ces rapports, le commandant en chef s’est déclaré satisfait des activités menées. Il a demandé aux hauts responsables militaires de transmettre ses remerciements et son appréciation à l’ensemble des forces armées, des forces de l’ordre, des Bassidjis, des employés de ces organisations et du ministère de la Défense, ainsi qu’à leurs familles.

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