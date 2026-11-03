Royaume-Uni : les crimes antimusulmans atteignent un niveau record, tandis que le gouvernement est accusé d’inaction

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans son analyse, Abdullah Saif souligne l’aggravation des actes hostiles envers les musulmans au Royaume-Uni. Il estime que les données disponibles témoignent non seulement de la multiplication des discriminations et des agressions, mais aussi d’un climat grandissant d’insécurité et de peur au sein des communautés musulmanes.

Hausse des crimes de haine et des attaques contre les lieux de culte

Selon les dernières statistiques du ministère britannique de l’Intérieur, les musulmans ont été visés par 45 % de l’ensemble des crimes de haine à caractère religieux enregistrés dans le pays. En excluant les données de la police métropolitaine de Londres, le nombre de crimes de haine visant les musulmans au cours de l’année se terminant en mars 2026 a atteint son niveau le plus élevé depuis le début de leur recensement, en 2018.

Une autre étude révèle que plus de la moitié des musulmans ayant participé à une enquête déclarent avoir subi des discriminations islamophobes.

La tribune relève également une augmentation des attaques contre les lieux de culte musulmans. D’après les données publiées par la Muslim Charities Forum, presque un centre islamique aurait été attaqué tous les cinq jours entre 2025 et 2026. Pour l’auteur, ces chiffres ne sont pas de simples données statistiques : ils traduisent une progression de l’insécurité et de la peur parmi les musulmans, ainsi qu’un approfondissement des divisions sociales.

Des menaces néonazies à l’incendie d’une mosquée

L’auteur évoque également les mises en garde du service britannique de renseignement intérieur, le MI5, concernant la progression des menaces de l’extrême droite. Le 13 octobre, son directeur général, Ken McCallum, a déclaré que la transformation de certaines opinions anti-immigrés et antimusulmanes en « intentions terroristes » constituait la tendance sécuritaire la plus marquante de l’année écoulée. Il a ajouté que le passage du niveau de menace terroriste à la catégorie « sévère » était largement lié aux activités de l’extrême droite radicale.

Parmi les exemples cités figure le projet d’un adolescent néonazi de 16 ans, en janvier 2025, visant à incendier le centre islamique d’Inverclyde, dans la ville de Greenock, et à y piéger les fidèles. Alertée, la police l’a arrêté avant qu’il ne puisse mettre son plan à exécution.

Un autre incident s’est produit le 4 octobre 2025, lorsque deux hommes masqués ont aspergé l’entrée de la mosquée Peacehaven, dans l’East Sussex, de substances inflammables avant d’y mettre le feu. Deux fidèles se trouvaient alors à l’intérieur du bâtiment ; ils ont tous deux survécu à l’incendie.

Le rôle des courants politiques et de l’extrême droite dans la propagation de l’islamophobie

Abdullah Saif estime que les attaques contre les musulmans ne se produisent pas dans un vide politique. Selon lui, elles s’inscrivent dans un climat où des figures de l’extrême droite et certains responsables politiques contribuent à banaliser les discours antimusulmans.

Il cite notamment le rassemblement « Unite the Kingdom », organisé en septembre 2025 à l’initiative de Tommy Robinson, militant britannique d’extrême droite. Lors de cet événement, des théories du complot et des propos dénigrants à l’égard des musulmans auraient été diffusés. Valentina Gomez, personnalité médiatique américaine d’origine colombienne associée à la droite radicale, y aurait également tenu des propos violents, présentant les musulmans comme une menace pour la société britannique.

La tribune critique par ailleurs les déclarations de Nigel Farage, chef du parti Reform UK, concernant la loyauté des musulmans envers le Royaume-Uni. Elle mentionne également une enquête journalistique de la chaîne ITV faisant état de manifestations d’islamophobie institutionnalisée au sein de Reform UK et du courant d’extrême droite Restore.

L’auteur rappelle enfin qu’en novembre 2023, Suella Braverman, alors ministre britannique de l’Intérieur, avait associé les manifestations de solidarité avec la population de Gaza à des groupes qu’elle décrivait comme étant « en particulier islamistes ». Ces rassemblements avaient pourtant réuni de nombreux non-musulmans, notamment des organisations pacifistes et des militants juifs opposés au sionisme.

Les liens entre l’islamophobie et des réseaux et institutions israéliens

La tribune évoque également les relations entre certains courants de l’extrême droite britannique et des réseaux internationaux. Selon l’auteur, Tommy Robinson aurait bénéficié du soutien de réseaux de droite favorables à Israël. Lors d’un déplacement aux États-Unis, il aurait rencontré des responsables de l’administration Trump, affirmant vouloir établir une alliance et une amitié et mettre en garde contre l’islam.

Amichai Chikli, ministre israélien des Affaires de la diaspora, a pour sa part salué le rassemblement « Unite the Kingdom », avant d’accueillir Tommy Robinson en Israël quelques semaines plus tard. Abdullah Saif considère ces prises de position comme un élément d’une stratégie plus large visant à exploiter les inquiétudes de certaines populations européennes à l’égard de l’islam.

Une réponse gouvernementale jugée insuffisante

Dans la dernière partie de son analyse, l’auteur critique la réponse du gouvernement britannique face à la progression de l’islamophobie. Il évoque l’élaboration d’une nouvelle définition de l’« hostilité envers les musulmans », qu’il juge affaiblie en raison de l’abandon du terme « islamophobie ».

Il souligne également que la nomination d’un conseiller gouvernemental chargé de lutter contre l’hostilité envers les musulmans, annoncée initialement plusieurs mois auparavant, accusait toujours un retard de sept mois.

Abdullah Saif appelle à l’ouverture d’une enquête approfondie sur l’islamophobie. Il rappelle qu’une enquête d’opinion indique que 61 % de la population britannique soutient une intervention du gouvernement pour lutter contre ce phénomène.

L’auteur insiste enfin sur la nécessité de signaler systématiquement les actes discriminatoires, de sensibiliser le public à la lutte contre la haine religieuse et de renforcer la coopération entre les différentes communautés.

Il évoque à cet égard le projet de trois néonazis d’attaquer des centres islamiques à Leeds, ainsi que leurs préparatifs en vue de s’en prendre également à des synagogues. Cet exemple, selon lui, montre que la propagation de la haine contre les musulmans peut aussi menacer d’autres communautés religieuses.

Pour Abdullah Saif, la lutte contre l’islamophobie exige donc une mobilisation organisée des musulmans, la participation des autres composantes de la société et des mesures concrètes de la part du gouvernement britannique.

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