Guerre contre l’Iran : les États-Unis auraient perdu près de 85 appareils militaires en sept mois, pour plus de 4 milliards de dollars

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Ces estimations couvrent la période du 28 février au 27 septembre 2026. Elles s’appuient sur des informations publiées par les médias, des données issues du renseignement en sources ouvertes ainsi que des documents budgétaires de l’armée de l’air américaine.

L’analyste souligne que les pertes concernent plusieurs catégories d’appareils, mais que les drones MQ-9 Reaper représentent la part la plus importante des destructions recensées.

Les drones MQ-9 Reaper au cœur des pertes américaines

Stephen Semler s’appuie notamment sur le témoignage du lieutenant-général David Tabor, chef adjoint d’état-major chargé des plans et des programmes de l’armée de l’air américaine, devant une sous-commission du Sénat, le 12 mai.

Lors de cette audition, David Tabor avait indiqué que la flotte de drones d’attaque MQ-9 Reaper de l’armée de l’air était tombée à 135 appareils à la suite des pertes subies pendant le conflit. Avant la guerre, elle en comptait 189, ce qui laisse supposer que 54 drones avaient été détruits à la mi-mai.

Selon l’analyse de Semler, au moins dix autres MQ-9 ont été abattus ou détruits dans des installations militaires américaines depuis cette audition. Le bilan total serait ainsi de 64 drones MQ-9 perdus au cours des sept premiers mois de la guerre, pour un coût estimé à 1,5 milliard de dollars. L’analyste considère toutefois cette estimation comme prudente.

Une liste de pertes touchant plusieurs types d’aéronefs

Les estimations comprennent également la perte ou l’endommagement de 12 chasseurs F-15E, d’un avion furtif F-35A Lightning II, de deux avions d’attaque A-10 Warthog et de dix avions ravitailleurs KC-135 Stratotanker.

Elles font aussi état d’un avion de surveillance et d’alerte précoce E-3 Sentry, de deux appareils d’opérations spéciales MC-130J Commando II, de deux hélicoptères de recherche et de sauvetage HH-60W Jolly Green II et de quatre drones polyvalents MQ-1, entre autres équipements.

Semler précise qu’il n’a pas été possible d’évaluer les coûts de réparation des appareils endommagés, faute d’informations suffisamment transparentes sur l’ampleur des dégâts.

Des pertes évaluées à plusieurs milliards de dollars

Début octobre, le Service de recherche du Congrès américain avait estimé qu’au moins 81 aéronefs militaires américains avaient été détruits ou endommagés depuis le début de la guerre contre l’Iran, pour une valeur de 3,3 milliards de dollars.

La troisième guerre imposée contre l’Iran, déclenchée le 28 février 2026, a ainsi entraîné la destruction ou l’endommagement de dizaines d’appareils militaires américains. Les drones MQ-9 concentreraient la majeure partie des pertes.

Selon les configurations, le prix d’un MQ-9 est estimé entre 30 et 50 millions de dollars par unité. Les pertes enregistrées dans cette seule catégorie représenteraient donc plusieurs milliards de dollars pour un système d’armes unique.

Des experts estiment enfin que les missiles, les drones et les systèmes d’interception de fabrication iranienne ont joué un rôle important dans le renforcement des capacités de dissuasion de l’Iran face aux États-Unis et au régime sioniste.

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