Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : La source militaire a estimé que le niveau élevé des dividendes distribués par Aramco pourrait constituer un piège pour les investisseurs, dans la mesure où il risque de masquer les vulnérabilités de l’entreprise et de créer une illusion de sécurité à long terme.

Elle a affirmé que 97 % des dividendes versés par la compagnie étaient purement nominaux, puisqu’ils correspondaient à la participation de l’État saoudien dans l’entreprise et ne revenaient pas réellement aux autres actionnaires.

La source a également souligné que la décision de la compagnie pétrolière publique saoudienne de solliciter un prêt de 10 milliards de dollars imposait un examen approfondi de sa situation financière, notamment au regard des risques pesant sur ses installations.

Elle a insisté sur le fait que « l’attrait des dividendes ne doit pas masquer les risques existants ni se substituer à une analyse rigoureuse de la situation financière de l’entreprise ». Selon elle, le véritable indicateur à prendre en compte est la capacité d’Aramco à générer des bénéfices et à maintenir sa rentabilité sur le long terme, plutôt que le volume des distributions actuelles aux actionnaires.

Les installations d’Aramco dans le contexte de l’escalade régionale

Cette mise en garde intervient dans un contexte de tensions croissantes entre le Yémen et l’Arabie saoudite. En mars 2015, Riyad et ses alliés ont imposé un blocus au Yémen et lancé une offensive militaire de grande ampleur, bénéficiant d’un soutien militaire, politique et logistique des États-Unis et de plusieurs pays occidentaux.

La nouvelle escalade s’inscrit, selon la source, dans le prolongement d’une offensive amorcée en juillet, lorsque l’Arabie saoudite a bombardé des zones situées à proximité du principal aéroport de Sanaa, la capitale yéménite.

En réaction aux attaques saoudiennes contre des zones résidentielles et des infrastructures, les forces armées yéménites ont mené à plusieurs reprises des opérations visant des sites économiques et énergétiques importants en Arabie saoudite, notamment des installations d’Aramco. Elles ont également attaqué plusieurs navires liés à l’Arabie saoudite en mer Rouge.

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