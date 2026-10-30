La responsabilité de toute perturbation dans le golfe Persique et le détroit d'Ormuz incombe aux agresseurs

Selon le reportage de l'agence de presse ABNA, « Gholamhossein Darzi » lors de la réunion du Conseil de sécurité intitulée « Technologies émergentes et sécurité maritime : implications pour la paix et la sécurité » a déclaré dans son discours : « La responsabilité de toute perturbation, obstruction ou ingérence dans la navigation dans le golfe Persique et le détroit d'Ormuz incombe directement aux agresseurs et à ceux qui facilitent ou participent à leurs actions agressives contre l'Iran. Cette agression et ces actions illégales ont mis en danger la sécurité de la navigation et la liberté de navigation. »

Le plus haut diplomate de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies a ajouté : Les technologies émergentes, y compris l'intelligence artificielle, offrent des opportunités pour améliorer la sécurité de la navigation, mais créent en même temps de nouvelles vulnérabilités. Néanmoins, le Conseil de sécurité doit, dans le cadre de ses pouvoirs conformément à la Charte des Nations Unies, traiter les menaces réelles et respecter le rôle et le mandat des organes compétents dans ce domaine.

Darzi a souligné : L'Iran, pendant des décennies, en tant qu'État côtier, a toujours adhéré à la sécurité de la navigation et à la liberté de navigation dans le golfe Persique et le détroit d'Ormuz et a assumé ses responsabilités dans ce domaine. Malheureusement, lors de la réunion d'aujourd'hui également, certains orateurs ont une fois de plus ignoré les causes profondes de la situation actuelle. Nous avons souligné à maintes reprises que la responsabilité de toute perturbation, obstruction ou ingérence dans la navigation dans le golfe Persique et le détroit d'Ormuz incombe directement aux agresseurs et à ceux qui facilitent ou participent à leurs actions agressives contre l'Iran. Cette agression et ces actions illégales ont mis en danger la sécurité de la navigation et la liberté de navigation.

L'ambassadeur d'Iran auprès des Nations Unies a souligné : La tentative de transférer cette responsabilité à l'Iran est dépourvue de toute base justifiée et de crédibilité. Le détroit d'Ormuz et la route du commerce maritime à travers cette voie navigable vitale étaient ouverts jusqu'au 28 février 2026 ; depuis lors, les États-Unis, avec le régime israélien, ont déclenché une guerre contre l'Iran et continuent leurs actions agressives.

Darzi a déclaré : Au cours de cette guerre, ils ont également délibérément ciblé les infrastructures civiles et maritimes, les ports et les navires de l'Iran. Permettez-moi de citer quelques faits qui montrent clairement l'ampleur et la gravité de cette situation.

Il a ajouté : Le 4 mars 2026, un sous-marin américain, en ciblant la frégate iranienne « Dena » dans les eaux internationales de l'océan Indien, a causé la mort de plus de 100 marins iraniens. Le 19 avril 2026, les forces militaires des États-Unis ont attaqué le navire commercial iranien « Tuska ». Jusqu'au 23 mai, le Commandement central des forces armées des États-Unis (CENTCOM) a annoncé avoir, lors de l'exécution du blocus maritime, modifié la route de 100 navires commerciaux et mis hors service quatre navires.

Darzi a ajouté : Le 23 juillet, les forces américaines ont attaqué deux navires iraniens de recherche et sauvetage, nommés « Naji-15 » et « Naji-16 », dans les eaux territoriales de l'Iran ; ces navires effectuaient alors des opérations humanitaires.

L'ambassadeur et chargé d'affaires de l'Iran auprès des Nations Unies a souligné : En outre, l'Amérique, poursuivant ses actions agressives, a imposé depuis le 12 avril 2026 un blocus maritime comprenant le blocage de tous les passages maritimes entrant dans les ports iraniens et en sortant.