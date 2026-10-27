  1. Accueil
  2. service
  3. Iran

Le championnat de lutte gréco-romaine est la manifestation de la volonté d'une nation qui croit que le droit se prend.

27 octobre 2026 - 10:47
Code d'info: 1883114
Source: ABNA
Le championnat de lutte gréco-romaine est la manifestation de la volonté d'une nation qui croit que le droit se prend.

Le président de la République islamique d'Iran, déclarant que votre championnat est une manifestation de la volonté et de l'effort d'une nation qui croit que le droit se prend, a souligné : L'Iran restera fier et ferme avec sa jeunesse.

Selon le reportage de l'agence de presse Abna, Masoud Pezeshkian, président de la République islamique d'Iran, a écrit sur les réseaux sociaux, en référence au championnat de l'équipe nationale de lutte gréco-romaine : Les champions de l'équipe nationale de lutte gréco-romaine d'Iran se sont une fois de plus tenus au sommet du monde. Bravo, mes chers et honorables enfants !

Pezeshkian, déclarant que votre championnat est une manifestation de la volonté et de l'effort d'une nation qui croit que le droit se prend, a souligné : L'Iran restera fier et ferme avec sa jeunesse.

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha