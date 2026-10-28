Le Guide de la Révolution : la misère de l'ennemi est l'un des fruits de la résistance nationale

Selon l'agence de presse Abna, le général de division Mohsen Rezaï, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, a rencontré l'ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei, Guide suprême de la Révolution islamique.

Lors de cette rencontre, l'ayatollah Seyed Mojtaba Hosseini Khamenei a qualifié le Conseil suprême de sécurité nationale et son secrétariat de « carrefour de la sagesse » des affaires du pays et a souligné l'effet réciproque des quatre domaines « culture », « politique », « économie » et « sécurité » et la nécessité de disposer d'annexes adaptées à la prise de décision dans chaque domaine.

Le Guide suprême de la Révolution islamique a considéré l'utilisation d'une feuille de route fondée sur une image complète de chaque action — du point de départ au point final — comme une condition nécessaire à la prise de décisions solides et fermes.

Le renforcement de la cohésion et de l'unité nationales et de la confiance mutuelle entre le peuple et les responsables, l'utilisation du potentiel de la Constitution, notamment l'article 176, pour aider le président et les organes exécutifs afin de faciliter et d'accélérer la résolution des problèmes du pays, la protection de la sécurité nationale et régionale par l'exercice de la gestion du détroit d'Ormuz et la consolidation des relations bilatérales avec les pays voisins sur la base d'intérêts durables et mutuels figurent parmi les autres axes abordés lors de cette rencontre.

Le Guide suprême de la Révolution islamique a considéré la mise en détresse de l'ennemi comme l'un des fruits de la résistance nationale et a souligné la nécessité d'une information active et opportune pour la poursuite de la présence du peuple dans la défense du pays et du système, ainsi que la poursuite de la garantie des droits et intérêts de la nation iranienne et du front de la résistance par la réalisation des conditions posées par les responsables du pays dans le but de mettre fin à la guerre et des conditions « ni guerre, ni paix ».

Lors de cette rencontre, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale a présenté un rapport sur la situation du pays dans divers domaines et sur les efforts en cours. Le Dr Mohsen Rezaï, dans son rapport, a cité la poursuite de la politique stratégique de la République islamique visant à « organiser les arrangements et l'ordre intra-régionaux » parmi les mesures en cours du secrétariat du Conseil suprême de sécurité nationale.