Aref : le blocus maritime est une opportunité pour le développement des corridors

Selon l'agence de presse Abna, Mohammad Reza Aref, premier vice-président, lors de la réunion du State-major national du transit, soulignant l'importance du développement des infrastructures de transport du pays, a déclaré : le développement du transport et l'achèvement des corridors Nord — Sud et Est — Ouest figurent parmi les priorités du quatorzième gouvernement.

Il a ajouté : depuis le début du gouvernement, de bonnes mesures ont été entreprises dans ce domaine et ce processus a avancé rapidement, mais ensuite le problème du blocus maritime par l'ennemi est survenu, ce blocus ayant bien sûr créé pour le pays une nouvelle opportunité de développer d'autres passages et terminaux frontaliers.

Multiplication des importations ferroviaires malgré le blocus maritime

Dans la suite de cette réunion, un rapport sur la situation commerciale du pays au cours du premier semestre de l'année en cours a été présenté.

Selon ce rapport, malgré le blocus maritime, les importations du pays via les frontières maritimes du nord, les frontières routières et les frontières ferroviaires ont augmenté de plusieurs fois.

De même, au cours de cette période, les exportations via les frontières maritimes du nord, les frontières routières et les voies ferroviaires ont connu une très forte croissance.

Ces statistiques ont été présentées lors de la réunion du State-major national du transit dans le cadre du rapport de performance des routes commerciales et de transport du pays.