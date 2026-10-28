Pazouki : le projet d'encerclement de l'Iran a échoué

Selon l'agence de presse Abna, Abbas Pazouki, vice-président aux communications et à l'information du bureau du premier vice-président, a écrit dans son compte sur l'un des réseaux sociaux : « Aujourd'hui, la réunion du State-major national du transit s'est tenue sous la présidence du Dr Aref.

Bien que les considérations de guerre économique limitent la possibilité de publier des détails chiffrés, les rapports de terrain montrent une réalité : le projet d'encerclement transitaire de l'Iran a définitivement échoué.

Avec l'activation des diverses capacités de transit et douanières de l'Iran, le volume des échanges commerciaux du pays a connu une croissance tangible et parfois de plusieurs centaines de pour cent, et l'artère d'approvisionnement en produits de base et d'exportation coule de manière durable.

Il est naturel que la guerre économique et les sanctions imposent leurs pressions et leurs coûts au commerce extérieur, mais la bonne nouvelle est que l'objectif de l'ennemi de couper les relations commerciales du pays a été déjoué et la défaite de l'ennemi dans ce domaine est certaine. Selon les données actuelles, le processus de neutralisation des sanctions et de l'encerclement est actif, et le quatorzième gouvernement, en se concentrant sur le développement des infrastructures de transit et douanières, cherche à transformer ces menaces en opportunités économiques durables pour le peuple iranien. »