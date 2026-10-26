Selon le rapport de l'agence de presse Abna citant Al-Jazeera, le ministère des Affaires étrangères d'Arabie saoudite a publié une déclaration concernant le voyage de la délégation saoudienne à Téhéran.
Dans la déclaration du ministère des Affaires étrangères d'Arabie saoudite, il est dit : Le voyage de Khalid ben Salman, ministre de la Défense d'Arabie saoudite, à Téhéran s'inscrit dans le cadre des efforts des pays membres de l'accord de défense commune de La Mecque pour réduire l'intensité des tensions. L'objectif du voyage à Téhéran est d'encourager le dialogue et les solutions diplomatiques entre les parties à la crise actuelle.
Le ministère a également considéré ce voyage comme s'inscrivant dans le cadre du soutien aux efforts de médiation menés par le Qatar et le Pakistan.
Le ministère des Affaires étrangères d'Arabie saoudite a exprimé l'espoir que les parties à la crise auront une approche positive et pragmatique des résultats de ce voyage et des efforts de médiation.
Le ministère a ensuite souligné l'importance de l'ouverture de canaux de négociation pour prévenir l'escalade des tensions militaires dans la région.
Le ministère des Affaires étrangères d'Arabie saoudite a également exprimé l'espoir de parvenir à un accord qui mettrait fin à la crise et réaliserait la sécurité et la paix dans la région et dans le monde.
Le ministère a une nouvelle fois souligné le rôle central des pays membres de l'accord de La Mecque dans l'établissement de la sécurité et de la stabilité de la région.
Déclaration du ministère des Affaires étrangères saoudien concernant le voyage de ben Salman à Téhéran
Le ministère des Affaires étrangères d'Arabie saoudite a publié une déclaration concernant le voyage du ministre de la Défense de ce pays à Téhéran et a considéré ce voyage comme s'inscrivant dans le cadre du soutien aux efforts de médiation menés par le Qatar et le Pakistan.
Selon le rapport de l'agence de presse Abna citant Al-Jazeera, le ministère des Affaires étrangères d'Arabie saoudite a publié une déclaration concernant le voyage de la délégation saoudienne à Téhéran.
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