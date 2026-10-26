Déclaration du ministère des Affaires étrangères saoudien concernant le voyage de ben Salman à Téhéran

Selon le rapport de l'agence de presse Abna citant Al-Jazeera, le ministère des Affaires étrangères d'Arabie saoudite a publié une déclaration concernant le voyage de la délégation saoudienne à Téhéran.

Dans la déclaration du ministère des Affaires étrangères d'Arabie saoudite, il est dit : Le voyage de Khalid ben Salman, ministre de la Défense d'Arabie saoudite, à Téhéran s'inscrit dans le cadre des efforts des pays membres de l'accord de défense commune de La Mecque pour réduire l'intensité des tensions. L'objectif du voyage à Téhéran est d'encourager le dialogue et les solutions diplomatiques entre les parties à la crise actuelle.

Le ministère a également considéré ce voyage comme s'inscrivant dans le cadre du soutien aux efforts de médiation menés par le Qatar et le Pakistan.

Le ministère des Affaires étrangères d'Arabie saoudite a exprimé l'espoir que les parties à la crise auront une approche positive et pragmatique des résultats de ce voyage et des efforts de médiation.

Le ministère a ensuite souligné l'importance de l'ouverture de canaux de négociation pour prévenir l'escalade des tensions militaires dans la région.

Le ministère des Affaires étrangères d'Arabie saoudite a également exprimé l'espoir de parvenir à un accord qui mettrait fin à la crise et réaliserait la sécurité et la paix dans la région et dans le monde.

Le ministère a une nouvelle fois souligné le rôle central des pays membres de l'accord de La Mecque dans l'établissement de la sécurité et de la stabilité de la région.