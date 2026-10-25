Le général de division Abdullahi : Nous ne laisserons pas les navires américains entrer dans le golfe Persique

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, le général de division Ali Abdullahi, chef d'état-major des forces armées et commandant du quartier général central Khatam al-Anbia, évoquant les défaites successives de l'armée terroriste américaine en Asie occidentale, a déclaré : Les forces armées glorieuses de l'Iran islamique, en s'appuyant sur Dieu le Très-Haut, ont pu rendre inefficace la marine américaine, que Trump et les dirigeants de ce pays considèrent comme le sommet de la puissance américaine et avec laquelle ils menacent la région et le monde, de sorte qu'ils ne sont plus capables de s'approcher des mers autour du golfe Persique et des eaux territoriales de l'Iran.

Il a ajouté : Le président de l'Amérique doit rêver que leurs militaires et leur armée entrent à nouveau dans le golfe Persique. Ils emporteront ce souhait dans la tombe pour toujours.

Le général de division Abdullahi a souligné : Nous ne permettrons en aucune circonstance et à aucun moment que des navires militaires américains entrent dans le golfe Persique. Trump a affirmé à plusieurs reprises avoir détruit les installations nucléaires de l'Iran, mais en même temps et à plusieurs reprises, il déclare que l'Iran ne doit pas avoir d'armes nucléaires, et cette contradiction flagrante n'a pas de fin.

Le commandant du quartier général central Khatam al-Anbia a noté : Si vous avez tout détruit, quel est donc le sens de répéter ce délire ? Ces paroles totalement insensées, contradictoires et répétées servent à tromper l'opinion publique mondiale et particulièrement le peuple américain.

Il a poursuivi : Si vous êtes sûrs d'avoir détruit toutes les capacités et la puissance militaire de l'Iran, pourquoi vos navires rouillés, vos embarcations et vos forces militaires lâches n'osent-ils pas s'approcher du détroit d'Ormuz, des frontières maritimes et terrestres de l'Iran ?

Le général de division Abdullahi a souligné : Sans aucun doute, avec la ferme détermination d'un leadership courageux et sage, la volonté du peuple envoyé et résistant, les forces armées dévouées et les responsables de l'Iran islamique, il a été décidé d'enfoncer chaque jour davantage l'Amérique et son enfant illégitime, le régime sioniste, ainsi que vos armées misérables et agressives, dans le bourbier que vous avez créé de vos propres mains.

Il a ajouté : Avec l'aide de Dieu le Très-Haut et le secours divin, la stratégie de l'Iran fort est que plus cette confrontation se prolonge, plus vous serez enfoncés qu'auparavant dans le bourbier de la mort et du déclin. Inchallah.