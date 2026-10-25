Résistance islamique en Irak : Bagdad accusé de sacrifier sa souveraineté aux pressions américaines

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans sa déclaration, la Résistance islamique en Irak a affirmé que se tenir aux côtés du camp de la vérité face aux forces du mal constituait un devoir dicté par la saine nature humaine.

Le groupe a par ailleurs critiqué les discours sur l’achèvement de la souveraineté nationale irakienne alors que, selon lui, les violations de cette souveraineté et le mépris des décisions nationales se poursuivent. Il a qualifié cette situation d’atteinte à la dignité du peuple irakien et à sa libre volonté.

La Résistance islamique en Irak s’est notamment interrogée sur la possibilité de parler de souveraineté nationale lorsque les décisions d’un pays sont limitées par des interventions extérieures. Selon elle, cette dynamique contribue à consolider la domination américaine et à étendre l’influence de Washington au détriment de l’indépendance de la décision nationale irakienne.

Dans sa déclaration, le groupe a également dénoncé ce qu’il considère comme des violations persistantes de la souveraineté de l’Irak par les États-Unis, ainsi que le non-respect par Washington de ses engagements déclarés envers le gouvernement irakien.

À cet égard, il a indiqué que, du 30 septembre au 23 octobre de cette année, 171 violations aériennes avaient été recensées, impliquant des avions de combat et des appareils de reconnaissance américains, selon ses propres affirmations.

La Résistance islamique en Irak a qualifié ces actes de violations manifestes des accords et des engagements qui en découlent, estimant qu’ils étaient contraires aux obligations définies pour les parties concernées.

En conclusion, le groupe a affirmé que le gouvernement irakien avait le devoir moral d’informer la population de la réalité de la situation et des événements en cours.

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