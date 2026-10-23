Ghalibaf : Ne laissez pas les dirigeants bellicistes déformer vos protestations

Selon le rapport de l'agence de presse ABNA, Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Conseil consultatif islamique, a écrit dans un message publié sur l'un des réseaux sociaux : Le scénario des dirigeants en réaction aux protestations d'aujourd'hui des peuples du monde est le suivant : changer la direction et l'objectif des protestations du peuple contre les dirigeants corrompus et bellicistes en « peuple contre peuple » (horizontal), puis vous blâmer et vous réprimander !

Il a ajouté : La vérité et le message principal du peuple en réaction aux révélations de l'affaire Epstein, aux crimes de Gaza, à la guerre contre l'Iran et à la corruption systémique — tout cela découle de l'action d'un seul courant au sommet du pouvoir mondial.

Ghalibaf a souligné : La diversion et la distraction : des conflits artificiels comme « les migrants contre les autochtones ». Ne les laissez pas, en changeant de sujet, se dédouaner de la responsabilité et des comptes.