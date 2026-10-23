Le silence de l'Agence face à l'attaque contre les installations nucléaires iraniennes est sans précédent

Selon le rapport de l'agence de presse ABNA, la représentation de l'Iran auprès des Nations Unies à Vienne, à l'occasion du soixante-dixième anniversaire de l'adoption du statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique, critiquant vivement les doubles standards et le silence des organes directeurs de l'Agence face à l'agression militaire des États-Unis et du régime sioniste contre les installations nucléaires iraniennes, a souligné que l'Agence n'est pas simplement une organisation « observatrice » et que la vérification ne doit pas éclipser les droits légitimes des États membres à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire.

Le texte intégral de la déclaration de la représentation permanente de la République islamique d'Iran à Vienne est le suivant :

« Soixante-dix ans après l'adoption du statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) le 23 octobre 1956, une évaluation fondamentale du niveau et du degré d'adhésion aux principes et objectifs du document fondateur de l'Agence est nécessaire. Par conséquent, cet anniversaire doit être plus qu'une simple occasion de célébration ; ce jour doit servir de moment de réflexion critique, de responsabilité institutionnelle et d'engagement renouvelé envers la mise en œuvre complète, impartiale et non discriminatoire du statut. »