Mokhber : La guerre psychologique de Trump et Netanyahou sent la désolation

Selon le rapport de l'agence de presse ABNA, Mohammad Mokhber, conseiller et assistant du Guide de la Révolution, en réaction aux fanfaronnades des dirigeants des États-Unis et du régime sioniste, a écrit dans un post sur l'un des réseaux sociaux : La guerre psychologique et les menaces de Trump et Netanyahou sentent plus la désolation que la puissance.

Il a ajouté : L'Iran connaît les faiblesses de l'ennemi, et les surprises sur le terrain ainsi que le levier du pétrole et de l'énergie peuvent bouleverser les équations.

Le conseiller et assistant du Guide de la Révolution a rappelé dans la dernière partie de son message : Dans cette région restera une nation qui y réside depuis des milliers d'années, et le régime sioniste ne peut que penser à son propre « absence ».