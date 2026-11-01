Selon l'agence de presse Abna citant Anadolu Yair Golan chef du parti des Démocrates dans le régime sioniste a averti que Benjamin Netanyahou Premier ministre de ce régime a probablement l'intention d'utiliser une nouvelle agression contre l'Iran pour rester au pouvoir

Il a ajouté que le régime sioniste a atteint le stade des conflits répétés avec l'Iran et cela montre l'ampleur de l'échec de Netanyahou

Golan a déclaré Netanyahou ne dispose pas de la confiance populaire nécessaire pour gérer un tel conflit et n'a pas non plus de légitimité morale Il ne faut pas permettre que la sécurité d'Israël devienne un instrument pour maintenir Netanyahou au pouvoir

Jusqu'à présent le Premier ministre du régime sioniste a à plusieurs reprises pour ne pas assister aux séances de son procès entrepris diverses agressions contre les pays de la région

Il convient de noter que les élections parlementaires du régime sioniste non seulement n'ont pas pu mettre fin à la crise politique de ce régime mais leur résultat témoigne de l'approfondissement des fractures internes et de la difficulté de former un cabinet Aucun des deux blocs principaux n'a pu obtenir la majorité de 61 sièges sur un total de 120 sièges de la Knesset une situation qui a de nouveau placé le régime sioniste au seuil de semaines et même de mois d'incertitude politique