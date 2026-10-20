Les centres d'intelligence artificielle et de nouvelles technologies des États-Unis seront la cible de l'Iran dans la prochaine guerre

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, Alaeddin Boroujerdi, membre de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Conseil consultatif islamique (Parlement), dans une interview accordée à l'émission Internet « Mokhtasat », soulignant la nécessité pour l'Iran de se retirer du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), a déclaré : le TNP n'a pas été créé par la République islamique, et l'Iran d'avant la révolution était également membre du TNP, et après la révolution, cela a été approuvé par le Parlement. Notre adhésion signifie que nous nous engageons à ne pas fabriquer de bombe nucléaire.

Il a ajouté : étant donné que le retrait du TNP signifie « l'absence d'engagement à ne pas fabriquer de bombe nucléaire », si un pays veut se retirer de ce traité, cette décision aura certainement des conséquences politiques étendues. Lorsque vous retirez l'engagement de ne pas fabriquer de bombe atomique, cela signifie que vous entrez dans la phase de fabrication d'armes nucléaires. Le retrait du TNP est un levier que nous devons absolument utiliser dans notre discours.

Le député du peuple de Larestan, Khonj, Gerash, Evaz et Jouyom a ajouté à ce sujet : le retrait du TNP mettra nos pays amis dans une situation difficile dans leur interaction avec notre pays. Ces pays nous défendent actuellement fermement parce que l'Iran s'engage à accepter les règles de l'Agence internationale de l'énergie atomique et donc est contre la fabrication d'une bombe nucléaire ; mais lorsque vous entrez dans l'espace de non-engagement, ils (les pays amis de l'Iran) n'auront plus d'arguments pour défendre.

Boroujerdi a ajouté : par conséquent, les conséquences de cette affaire sont grandes, mais cette décision, si elle doit être prise un jour, doit être prise avec ses exigences, et naturellement l'instance de détermination de ces questions est le Conseil suprême de la sécurité nationale.

Boroujerdi, dans une autre partie de cette interview, concernant les détails de la réponse des États-Unis aux sept conditions de l'Iran, a déclaré : pour autant que je sache, ils ont accepté nos conditions, mais ils ont aussi ajouté leurs propres conditions. Je n'ai pas d'informations précises, mais je pense que les conditions américaines concernent certainement la question nucléaire et la remise ou la dilution de matières nucléaires enrichies à 60 pour cent.

Le député du peuple de Larestan, Khonj, Gerash, Evaz et Jouyom a ajouté : les Américains n'ont pas d'autre choix que d'accepter les conditions de l'Iran, car ils ont défini des intérêts pour eux-mêmes dans les pays arabes du littoral du golfe Persique, et nous ne permettrons certainement pas à l'Amérique d'avoir sa présence antérieure dans la région.

Boroujerdi, soulignant les récentes menaces de Trump d'une attaque militaire contre l'Iran, a déclaré : l'un des axes importants des intérêts américains dans notre région est l'investissement dans les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle, et tous ces intérêts et centres sont sous notre surveillance, et dans une éventuelle prochaine guerre, nous frapperons certainement ces centres ; alors les Américains comprendront qui est le perdant et qui est le gagnant.