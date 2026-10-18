Selon l'agence de presse ABNA, citant le service de presse de la marine de l'armée, ce midi, les équipes de surveillance de la marine de l'armée, qui surveillent et contrôlent en permanence la partie orientale du détroit d'Ormuz, ont découvert et identifié un pétrolier contrevenant qui avait pris feu dans la mer d'Oman et dans la zone orientale du détroit d'Ormuz et s'était immobilisé.

Ces derniers jours, plusieurs pétroliers contrevenants en feu, qui, sans tenir compte des avertissements sur la nécessité d'allumer les équipements électroniques, tentaient de traverser les zones interdites, ont également été signalés par les vaillants hommes de l'armée et des Gardiens de la Révolution.

La marine de l'armée de la République islamique d'Iran, déclarant qu'elle exerce un contrôle total et une supériorité informationnelle sur la partie orientale du détroit d'Ormuz, les mers d'Arabie et d'Oman, et qu'elle est consciente des dangers de la circulation dans les zones interdites, a souligné : malgré la propagande et le tapage du président de l'Amérique criminelle, le détroit d'Ormuz n'est pas ouvert, et il est nécessaire que les pays ne se laissent pas tromper par ces mensonges et coordonnent leur circulation sécurisée avec les forces armées.