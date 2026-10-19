Déclaration hostile du Conseil de coopération du Golfe persique contre l'Iran et le Yémen

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, le Conseil des ministres du Conseil de coopération du Golfe persique, dans la déclaration finale de sa cent huitième réunion à Manama, a condamné les attaques de représailles de l'armée yéménite contre les positions de l'Arabie saoudite.

Dans cette déclaration, le Conseil de coopération du Golfe persique a affirmé que les attaques en question ont visé des aéroports civils et des installations vitales de l'Arabie saoudite et ont entraîné des pertes civiles.

Ce Conseil, tout en annonçant son soutien à Riyad, a également insisté sur ce qu'il a appelé le droit à la légitime défense.

Le Conseil de coopération du Golfe persique a ensuite demandé l'application des résolutions du Conseil de sécurité sur le Yémen, l'intensification des restrictions en matière d'armement contre Ansarullah et l'arrêt des soutiens qui, selon les affirmations de ce Conseil, permettent à ce groupe d'accéder à des missiles et à des drones.

De plus, dans cette déclaration, la demande d'inscription d'Ansarullah sur la liste des groupes terroristes a été formulée.

Dans une autre partie de cette déclaration, des allégations contre la République islamique d'Iran ont été formulées et les attaques de missiles et de drones attribuées à l'Iran contre les pays membres du Conseil de coopération du Golfe persique et la Jordanie ont été condamnées.

Ce Conseil, sans mentionner les attaques effectuées depuis les bases américaines de la région contre l'Iran, a tenu Téhéran pour responsable de ces attaques et a demandé leur arrêt immédiat et la réparation des dommages allégués.

Les ministres des Affaires étrangères des pays membres du Conseil de coopération du Golfe persique ont également demandé le retour à la voie du dialogue et de la diplomatie pour surmonter la crise actuelle entre les États-Unis et l'Iran.