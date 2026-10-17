Un rabbin sioniste : Voler les Palestiniens est une vertu !

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant Al-Mayadeen, la chaîne de télévision 12 du régime sioniste a rapporté que le rabbin sioniste Dav Lior avait affirmé que voler les oliviers des Palestiniens n'était pas seulement permis mais constituait une « vertu » !

Il a affirmé que les sionistes montraient ainsi à tous que la Palestine était leur propriété.

Auparavant, Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité intérieure du régime sioniste, avait souligné que ce rabbin sioniste était le rabbin de son parti et que la politique de ce parti était déterminée sur la base des déclarations de Lior.

Il convient de noter que les colons sionistes, en attaquant quotidiennement les zones palestiniennes en Cisjordanie, en plus de voler les Palestiniens, incendient également les biens et les maisons des Palestiniens.