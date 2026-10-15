Al-Hindi : Israël a échoué à restaurer son prestige perdu

Selon l'agence de presse ABNA, citant la chaîne Al-Ahd, « Mohammad Al-Hindi », vice-secrétaire général du mouvement palestinien Jihad islamique, dans un entretien avec la chaîne yéménite Al-Masirah, a déclaré : la région résiste aux efforts visant à la subjuguer de la part des États-Unis, et « Israël » a échoué à restaurer son prestige perdu.

Il a ajouté : nous considérons les pays ayant participé à la réunion de Charm el-Cheikh comme responsables de la continuation des crimes dans la bande de Gaza.

Al-Hindi a dit : les mouvements Hamas et Jihad islamique rejoindront l'Organisation de libération de la Palestine en cas d'accord sur de nouvelles bases.

Il a souligné en conclusion : le rôle de l'Organisation de libération de la Palestine dans les circonstances actuelles est utilisé pour faire avancer les accords avec l'ennemi « israélien ».