Forces armées du Yémen : nous avons ciblé l'aéroport du Roi Khalid à Riyad

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al-Masirah, les forces armées du Yémen ont annoncé aujourd'hui, mercredi, dans un communiqué : grâce à Dieu, nous avons ciblé l'aéroport international du Roi Khalid à Riyad avec un missile balistique, ce qui a abouti à une frappe précise et directe.

Dans le communiqué publié par les forces armées du Yémen à ce sujet, il est dit : nous avons mené une opération en utilisant ۳ missiles balistiques contre le lieu de rassemblement des forces de l'ennemi saoudien dans les régions de « Ras al-Ara » et « al-Madariba ». À la suite de cette opération contre les positions de rassemblement de l'ennemi dans les régions de Ras al-Ara et al-Madariba, un grand nombre de pertes (tués et blessés) a été signalé, et plusieurs de leurs véhicules militaires ont également été mis hors service.