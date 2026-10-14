Les développements au Yémen au centre de la conversation entre les ministres des Affaires étrangères de l'Iran et d'Oman

Selon le rapport de l'agence de presse Abna, Seyed Abbas Araghchi et Seyed Badr al-Busaidi, ministres des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran et du Sultanat d'Oman, mercredi à l'aube lors d'un appel téléphonique, ont consulté sur les derniers développements régionaux, y compris les développements au Yémen, et ont examiné les voies pour parvenir à la paix et à la stabilité dans la région.