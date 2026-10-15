Hegseth : nous contrôlons Hormuz ! ; le cri d'un manifestant : lâche, tu n'es pas un guerrier

Selon l'agence de presse ABNA, citant la chaîne Al-Jazeera, « Pete Hegseth », ministre de la guerre des États-Unis, répétant l'affirmation visant à empêcher l'Iran d'obtenir des armes nucléaires, a prétendu que l'action de son pays dans le détroit d'Ormuz est efficace !

Le ministre de la guerre des États-Unis, sans mentionner la nature pacifique du programme nucléaire de Téhéran, a prétendu : c'est la responsabilité du président Trump et la mienne de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que l'Iran n'obtienne pas d'armes nucléaires !

« Pete Hegseth » a ensuite, dans le but de faire de la propagande électorale à la veille de la tenue des élections de mi-mandat du Congrès de ce pays, prétendu : nous avons actuellement un contrôle efficace sur le détroit d'Ormuz !

L'affirmation de « Pete Hegseth », ministre de la guerre des États-Unis, concernant le contrôle de son pays sur le détroit d'Ormuz est exprimée alors que le prix du pétrole, en raison des agissements créateurs de tensions de ce pays et de la création d'insécurité dans le détroit stratégique d'Ormuz, a enregistré de nouveaux records.

D'autre part, lors de son discours, plusieurs manifestants, en scandant des slogans, ont annoncé l'opposition du peuple de ce pays à la bellicosité du gouvernement Trump.

L'un des manifestants criait : vous tuez notre famille ! Tu n'es pas un guerrier, tu es un lâche !