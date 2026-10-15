Suite des illusions répétitives de Trump sur l'Iran

Selon l'agence de presse ABNA, citant la chaîne Al-Jazeera, Donald Trump, président des États-Unis, qui parlait lors d'un rassemblement électoral dans l'État de l'Arizona, pour gagner les faveurs des présents, a répété ses paroles usées et ennuyeuses et, pour donner du courage au peuple de son pays, a prétendu : l'Iran n'a plus ni armée ni marine, et toutes ses forces ont été anéanties.

Trump, pour échapper à son coup de poing sur la table des négociations et à ses exigences excessives, a répété ses paroles et a prétendu : « Nous ne savons pas avec qui [en Iran] nous avons affaire maintenant. »

Il a également prétendu dans des propos vils : les dirigeants de l'Iran ont été tués et on ne sait plus qui est la partie négociatrice.

Le président des États-Unis a prétendu pour la énième fois au cours de ces mois : maintenant personne ne veut devenir président de l'Iran.

Trump, sans mentionner les déclarations des responsables iraniens sur le caractère pacifique du programme nucléaire iranien, a prétendu la nécessité d'empêcher l'Iran d'obtenir des armes nucléaires et a affirmé qu'il fallait agir pour garantir que Téhéran n'obtienne pas une telle arme.

Pour légitimer l'attaque contre l'Iran, il a prétendu : avant l'attaque américaine contre les positions iraniennes, ce pays n'était qu'à deux semaines d'obtenir l'arme nucléaire.

Le président des États-Unis a également prétendu à propos du détroit d'Ormuz que les États-Unis avaient pris le contrôle total de cette voie navigable et qu'ils en exportaient maintenant plus de pétrole qu'auparavant.

Trump, pour échapper à ses politiques erronées dont le coût est payé par le peuple de son pays pour le carburant, a prétendu : le prix de l'essence baissera dès la fin de la guerre avec l'Iran et atteindra même un niveau inférieur à celui d'avant le début de l'opération militaire.

Dans une autre partie de ses affirmations, il a fait sa propre promotion et, critiquant les présidents précédents des États-Unis, a prétendu qu'ils auraient dû mettre plus tôt à l'ordre du jour les mesures qu'il prend maintenant contre l'Iran, mais qu'ils ont encore attendu.

Le président des États-Unis, pour justifier ses politiques économiques échouées à l'égard de l'Iran qui ont conduit à une crise du carburant dans son pays, a prétendu : le coût que le peuple américain supporte à cet égard est très insignifiant et il s'attendait à ce que le prix de l'énergie augmente beaucoup plus que cela.

Trump, dans une autre partie de ses propos, avec colère face à la non-participation de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) à la guerre contre l'Iran, a en même temps prétendu que Washington n'avait besoin de l'aide d'aucune partie pour faire face à l'Iran.

Il a également qualifié les élections de mi-mandat aux États-Unis de très importantes et a dit : ces élections pourraient être l'élection la plus importante que nous ayons jamais vue.