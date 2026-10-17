Baghai : Le Royaume-Uni ne doit pas dissimuler son rôle dans l'insécurité en Asie occidentale par la projection

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, Ismail Baghai, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, en réaction aux déclarations de David Miliband, ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, qui a qualifié les mesures défensives de l'Iran d'« agression », en publiant un post sur l'un des réseaux sociaux, a écrit : « Le chaos qui a envahi notre région est le résultat d'interventions illégales, y compris les interventions que le Royaume-Uni a soutenues ou auxquelles il a participé. »

Il a ajouté : « Que le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni qualifie l'Iran d'« agresseur » — alors qu'en seulement 9 mois, l'Iran a été victime d'une agression militaire à deux reprises, et ce pendant des négociations diplomatiques — constitue une déformation vile des faits et un échange évident de l'agresseur et de la victime. Cette position est considérée comme un nouveau tournant dans le long historique des actions hostiles du Royaume-Uni contre la nation iranienne. »

Le porte-parole de l'appareil diplomatique a souligné : « Cette position du Royaume-Uni à l'égard de l'Iran est comme qualifier l'Allemagne nazie de « défenseur de la paix » et présenter le Royaume-Uni et ses alliés pendant la Seconde Guerre mondiale comme des « agresseurs » ! »