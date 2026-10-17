Hommage d'Araghchi au mémorial des commandants martyrs de la Résistance

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, Seyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, dès son arrivée à Bagdad à l'aéroport international de cette ville, en se rendant sur le site du mémorial des commandants martyrs de la Résistance, le général martyr Qassem Soleimani et le martyr Abu Mahdi al-Muhandis, a rendu hommage.