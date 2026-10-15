Porte-parole des Gardiens de la Révolution : après une guerre de ۴۰ jours, nous avons obtenu des armes plus avancées

Selon l'agence de presse ABNA, le général Hossein Mohebbi, dans un entretien exclusif avec le journal Tehran Times, n'a pas exclu la possibilité d'une nouvelle guerre contre l'Iran et a déclaré : bien que le déclenchement d'une telle guerre par les États-Unis soit illogique, cette possibilité existe toujours ; car selon ses dires, l'administration Trump a besoin d'une réalisation avant les élections de mi-mandat.

Mohebbi a ajouté : l'Iran est prêt à répondre à toute nouvelle agression avec une force plus grande que par le passé, et les conséquences d'une telle action pour les États-Unis seront « plus douloureuses ».

Le porte-parole des Gardiens de la Révolution, critiquant également la couverture médiatique des guerres étrangères des États-Unis, a déclaré que, selon lui, l'opinion publique de ce pays n'est pas informée de la réalité de ces guerres, et que les médias grand public dissimulent la réalité de ce qu'il a appelé des « agressions impitoyables ».

Il a également qualifié de « totalement fausses » les déclarations des responsables américains sur l'existence de divergences et l'absence de coopération entre les dirigeants iraniens, et a dit que ces affirmations sont faites dans le but de justifier les échecs de Washington dans la guerre.