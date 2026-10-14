La peur de Netanyahou de perdre les élections ; des affirmations contre l'Iran et la Résistance

Selon le rapport de l'agence de presse Abna citant Al Jazeera, « Benyamin Netanyahou », le Premier ministre du régime sioniste, dans une conversation avec la chaîne de télévision 14 de ce régime, tout en exprimant son inquiétude face aux résultats des élections à venir, a demandé aux courants de droite et à ses partisans de se présenter aux urnes avec une participation maximale.

Netanyahou dans la continuation de ses projections habituelles a affirmé que l'Iran, le Hamas et le Hezbollah cherchent à le renverser et tenteront de perturber le processus électoral.

Il, en répétant des affirmations sans fondement contre le programme nucléaire iranien, a affirmé qu'il ne permettra pas à Téhéran d'obtenir des armes nucléaires.

Le Premier ministre du régime sioniste a également, pour encourager les électeurs soutenant le courant de droite, affirmé que la victoire de la coalition rivale signifierait un retrait de Gaza et du Liban, la dissolution des médias soutenant le cabinet et la formation d'un État palestinien indépendant.

Il a souligné qu'en cas de victoire aux élections, il n'acceptera en aucun cas un retrait de Cisjordanie et la formation d'un État palestinien.