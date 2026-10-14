Changement des méthodes de l'Iran pour traiter les contrevenants dans le détroit d'Ormuz

Selon le rapport de l'agence de presse Abna, deux hauts responsables iraniens dans une conversation avec Reuters ont souligné que ce pays utilise de nouvelles méthodes pour exercer la gestion dans le détroit d'Ormuz et punir les navires en infraction.

Ils ont précisé que les nouvelles méthodes de l'Iran sont en cours d'exécution depuis 10 jours contre les navires en infraction qui ne suivent pas les routes déterminées par la République islamique d'Iran.

Ces responsables ont ajouté que la nouvelle stratégie comprend le changement du type d'attaques et de leur intensité. Les États-Unis et leurs alliés tentent de réduire le prix mondial du pétrole à la veille des élections de mi-mandat de ce pays, mais l'un des objectifs du changement de stratégie de l'Iran est de maintenir le prix du pétrole élevé. Cette décision a été prise en pleine coordination entre les dirigeants du système.

Récemment, le service de presse des forces navales du Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a annoncé : Un pétrolier de type navette avec 750 000 barils de pétrole brut, ignorant les avertissements et les alertes des forces navales du Corps des gardiens, a tenté de passer par une route non autorisée, qui a heurté une mine marine et a subi une explosion et un incendie violent.