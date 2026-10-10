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Poutine s'adressant à Trump : Un accord avec l'Iran est nécessaire

10 octobre 2026 - 22:45
Code d'info: 1876267
Source: ABNA
Poutine s'adressant à Trump : Un accord avec l'Iran est nécessaire

Le président russe, lors d'un entretien téléphonique avec son homologue américain, a souligné la nécessité de parvenir à un accord avec l'Iran

Selon le rapport de l'agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, Iouri Ouchakov, vice-président russe, a souligné que Vladimir Poutine, lors d'un entretien téléphonique avec Donald Trump, président des États-Unis, a indiqué que les options politiques dans le processus concernant l'Iran sont toujours en vigueur

Poutine a ajouté que parvenir à un accord reste possible et nécessaire

Ouchakov a déclaré : Poutine a informé Trump que l'Ukraine a détruit le processus de négociations concernant la crise dans ce pays en menant des attaques pendant les élections à la Douma russe

Poutine a également parlé avec Trump des mesures de représailles de Moscou contre Kiev

Trump a également dit qu'il transmettrait ces messages à la délégation de négociation ukrainienne à Miami, aux États-Unis

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