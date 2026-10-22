Yahya Saree : L'Arabie saoudite a lancé 62 attaques contre le Yémen au cours des 24 dernières heures

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant Al-Masira, Yahya Saree, porte-parole des forces armées du Yémen, a annoncé : au cours des 24 dernières heures, la coalition dirigée par l'Arabie saoudite a mené 62 frappes aériennes et missiles contre la capitale Sanaa et plusieurs autres provinces.

Le porte-parole des forces armées du Yémen a déclaré : des chasseurs F-15 saoudiens ont mené des frappes aériennes contre des cibles civiles à Sanaa, Marib, Saada, Lahij et Taëz. Lors de ces frappes, un certain nombre de citoyens innocents, dont des femmes et des enfants, ont été tués et blessés.

Il avait auparavant souligné à ce sujet : le total des frappes aériennes et missiles effectuées par la coalition dirigée par Riyad depuis le début de la récente escalade des tensions contre notre pays a atteint 2855.