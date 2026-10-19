Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant la chaîne CNN, Chris Wright, ministre de l'Énergie des États-Unis, qui, à la veille des élections de mi-mandat au Congrès de son pays, considère la défaite de ses collègues républicains comme certaine, a tenté de justifier une partie des échecs du gouvernement de son pays de cette manière : Trump n'a pas annulé les sanctions « Lindsey Graham » ; il a simplement suspendu pour l'instant leur exécution.

Le ministre de l'Énergie des États-Unis a déclaré à ce sujet : N'avez-vous pas de problème avec des prix de l'essence supérieurs à 5 dollars le gallon ? Je suis heureux que les prix soient à la baisse. Si la Russie peut fournir et exporter plus de gazole sur le marché, cela sera bénéfique pour les consommateurs américains. Cela sera bénéfique pour le monde !

Chris Wright, en réponse à la question « pourquoi cet accord (la suspension d'une partie des sanctions antirusses) a-t-il été conclu avant que la Russie n'accepte de réduire l'intensité de la guerre contre l'Ukraine ou, en fait, d'y mettre fin ? », a affirmé : ce que Trump cherche à faire, c'est trouver une approche différente qui mène à la paix. Il cherche toujours l'innovation. En fait, cela est considéré comme une mesure totalement innovante !