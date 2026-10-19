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Wright : L'approvisionnement de plus de gazole par la Russie est bénéfique pour le peuple américain

19 octobre 2026 - 10:31
Code d'info: 1879977
Source: ABNA
Wright : L'approvisionnement de plus de gazole par la Russie est bénéfique pour le peuple américain

Le ministre de l'Énergie des États-Unis, au sujet de la suspension de certaines sanctions contre Moscou, a annoncé : l'approvisionnement de plus de gazole par la Russie est bénéfique pour les consommateurs américains.

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant la chaîne CNN, Chris Wright, ministre de l'Énergie des États-Unis, qui, à la veille des élections de mi-mandat au Congrès de son pays, considère la défaite de ses collègues républicains comme certaine, a tenté de justifier une partie des échecs du gouvernement de son pays de cette manière : Trump n'a pas annulé les sanctions « Lindsey Graham » ; il a simplement suspendu pour l'instant leur exécution.

Le ministre de l'Énergie des États-Unis a déclaré à ce sujet : N'avez-vous pas de problème avec des prix de l'essence supérieurs à 5 dollars le gallon ? Je suis heureux que les prix soient à la baisse. Si la Russie peut fournir et exporter plus de gazole sur le marché, cela sera bénéfique pour les consommateurs américains. Cela sera bénéfique pour le monde !

Chris Wright, en réponse à la question « pourquoi cet accord (la suspension d'une partie des sanctions antirusses) a-t-il été conclu avant que la Russie n'accepte de réduire l'intensité de la guerre contre l'Ukraine ou, en fait, d'y mettre fin ? », a affirmé : ce que Trump cherche à faire, c'est trouver une approche différente qui mène à la paix. Il cherche toujours l'innovation. En fait, cela est considéré comme une mesure totalement innovante !

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