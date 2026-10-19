Trump : Parce qu'on peut compter sur Netanyahou, je le soutiens

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, Donald Trump, président des États-Unis, aujourd'hui dimanche, lors d'un bref entretien téléphonique avec le site « Axios » concernant son soutien à Netanyahou aux prochaines élections à la Knesset, a affirmé : j'ai toujours eu l'intention de le faire ; je ne voulais simplement pas le faire trop tôt.

Trump a ajouté qu'il soutient Netanyahou parce qu'ils ont « une bonne relation » l'un avec l'autre et qu'en cas de réélection de Netanyahou, cette bonne coopération « se poursuivra ».

Trump a ensuite affirmé : il est important qu'Israël ait une personne sur laquelle on peut compter.

Interrogé sur la question de savoir s'il pourrait travailler avec un autre responsable en Israël, il a dit : peut-être que je peux, peut-être que non. Pourquoi devrais-je prendre le risque ?

Cela alors que le président des États-Unis avait auparavant, en publiant un message sur son réseau social appelé Truth Social, en soutien à un tueur d'enfants professionnel, déclaré : je déclare mon soutien total et inconditionnel à Netanyahou dans son effort à venir pour être réélu Premier ministre (du régime) d'Israël ! Si Israël choisit quelqu'un d'autre que Netanyahou, il a choisi le mauvais dirigeant !