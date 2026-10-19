Le cheikh d’Al-Azhar appelle les pays arabes et musulmans à créer un comité de médiation pour mettre fin aux guerres régionales

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans un message adressé aux pays arabes et musulmans, Ahmed al-Tayeb a exhorté les peuples et les dirigeants de la région à renforcer les liens religieux et linguistiques qui les unissent, à faire prévaloir l’esprit de fraternité et à s’appuyer sur la raison et le dialogue pour mettre fin aux affrontements en cours.

Le cheikh d’Al-Azhar a insisté sur la nécessité d’un arrêt immédiat et total des guerres, soulignant que ces conflits épuisent les ressources et les capacités des peuples tout en coûtant la vie à des innocents.

Estimant que la communauté musulmane a plus que jamais besoin d’unité, de solidarité et de protection de la vie humaine, il a appelé à investir les ressources et les richesses des pays de la région dans leur développement, plutôt qu’à les gaspiller dans les guerres et les affrontements.

Une proposition de comité de médiation urgent

Ahmed al-Tayeb a également proposé la création immédiate d’un comité chargé de la médiation et de la désescalade. Celui-ci réunirait des représentants des pays arabes et musulmans choisis parmi des personnalités sages, sincères et soucieuses du bien commun, de la paix et de la stabilité.

Selon lui, ce comité devrait agir sans délai pour apaiser les crises et les conflits en cours, rapprocher les positions et contribuer au règlement des différends entre les parties impliquées.

Le cheikh d’Al-Azhar a précisé que ces efforts devraient permettre de préserver la puissance et la souveraineté des pays arabes, tout en protégeant la vie des populations, les ressources des nations et les intérêts des générations futures.

En conclusion, Ahmed al-Tayeb a exprimé sa disponibilité à mobiliser tous les moyens possibles pour soutenir les efforts de ce comité. Il a également souhaité que toutes les parties fassent preuve de sagesse, dépassent leurs différends passés et coopèrent afin d’éviter de nouvelles effusions de sang, de protéger les innocents et de faire prévaloir les intérêts collectifs sur les divisions.

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