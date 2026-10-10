Sondage attribué à la chaîne 12 : 58 % des répondants s’opposent au maintien de Netanyahou au poste de Premier ministre

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans un autre volet de ce sondage, près des deux tiers des participants estiment que le gouvernement de Netanyahou n’a pas réussi à remédier aux lacunes et aux défaillances associées aux événements du 7 octobre. Selon les données publiées, 40 % des partisans de Netanyahou partagent également cette appréciation.

Concernant la gestion des défaillances sécuritaires liées au 7 octobre, la majorité des répondants déclarent faire davantage confiance à un éventuel gouvernement dirigé par Gadi Eisenkot qu’au gouvernement de Netanyahou.

Le sondage fait également état de mouvements entre les deux blocs politiques : 5 % des électeurs du bloc favorable à Netanyahou seraient passés dans le camp de ses opposants, tandis que 2 % des électeurs du bloc opposé auraient rejoint celui de ses partisans.

Enfin, concernant l’action de Miri Regev, ministre des Transports du régime sioniste, 70 % des participants jugent son bilan négativement, contre 19 % qui se déclarent satisfaits de son action. Les informations communiquées ne précisent pas la méthodologie utilisée pour cette partie de l’enquête.

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