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Sondage attribué à la chaîne 12 : 58 % des répondants s’opposent au maintien de Netanyahou au poste de Premier ministre

10 octobre 2026 - 14:51
Code d'info: 1876084
Sondage attribué à la chaîne 12 : 58 % des répondants s’opposent au maintien de Netanyahou au poste de Premier ministre

Selon les résultats d’un sondage attribué à la chaîne 12, 58 % des personnes interrogées s’opposent au maintien de Benjamin Netanyahou au poste de Premier ministre, tandis que 34 % soutiennent sa poursuite à la tête du gouvernement. Les informations disponibles ne précisent ni la date de réalisation de l’enquête, ni la taille de l’échantillon, ni la marge d’erreur statistique.

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans un autre volet de ce sondage, près des deux tiers des participants estiment que le gouvernement de Netanyahou n’a pas réussi à remédier aux lacunes et aux défaillances associées aux événements du 7 octobre. Selon les données publiées, 40 % des partisans de Netanyahou partagent également cette appréciation.

Concernant la gestion des défaillances sécuritaires liées au 7 octobre, la majorité des répondants déclarent faire davantage confiance à un éventuel gouvernement dirigé par Gadi Eisenkot qu’au gouvernement de Netanyahou.

Le sondage fait également état de mouvements entre les deux blocs politiques : 5 % des électeurs du bloc favorable à Netanyahou seraient passés dans le camp de ses opposants, tandis que 2 % des électeurs du bloc opposé auraient rejoint celui de ses partisans.

Enfin, concernant l’action de Miri Regev, ministre des Transports du régime sioniste, 70 % des participants jugent son bilan négativement, contre 19 % qui se déclarent satisfaits de son action. Les informations communiquées ne précisent pas la méthodologie utilisée pour cette partie de l’enquête.

Fin/229

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