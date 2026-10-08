Mamdani : Notre argent d'impôt est utilisé pour financer les crimes de guerre d'Israël

Selon l'agence de presse Abna, citant ABC News, Zohran Mamdani, maire de New York, a publié aujourd'hui mercredi une déclaration à l'occasion du troisième anniversaire de l'opération glorieuse Tempête d'Al-Aqsa.

Le maire de New York a vivement critiqué les actions du régime sioniste et les a qualifiées de génocide.

Dans sa déclaration de mercredi, il est dit que cette souffrance n'a ni commencé ce jour-là ni pris fin ce jour-là, mais « s'est poursuivie avec le génocide destructeur et continu d'Israël à Gaza ». Cette souffrance n'a pas commencé ce jour-là et n'a pas pris fin ce jour-là ; elle s'est poursuivie avec le génocide destructeur et continu d'Israël à Gaza ; un génocide au cours duquel plus de 74 000 Palestiniens, dont plus de 21 000 enfants, ont été tués (martyrisés). Même après le prétendu cessez-le-feu, plus de 1 400 Palestiniens supplémentaires ont perdu la vie. Cette souffrance s'est intensifiée avec chaque bombe qu'Israël largue sur les ambulances en attente devant les hôpitaux, avec chaque attaque de drone qui cible des bâtiments résidentiels ou des journalistes, et avec chaque cargaison d'aide alimentaire refoulée aux passages frontaliers. De nombreux New-Yorkais sont saisis par ce chagrin déchirant, et nous pleurons à leurs côtés ; alors que nous savons que notre argent d'impôt est utilisé pour financer ces crimes de guerre. Après 3 ans, nous ne devons pas accepter un monde où l'occupation et l'apartheid perdurent, où les crimes de guerre restent sans réponse et où notre gouvernement fédéral, avec chaque cargaison d'armes, reste complice de ces crimes.