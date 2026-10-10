La stratégie électorale de Trump et les risques pour l'Iran jusqu'à la mi-janvier

Hossein Radjai, expert politique ; Donald Trump sait bien qu'en cas de défaite probable aux élections de mi-mandat au Congrès américain, il ne dispose que de deux mois en or (de la mi-novembre à la mi-janvier) avant l'installation du nouveau Congrès pour régler le dossier iranien. De son point de vue, obtenir une victoire décisive contre l'Iran est le seul moyen de se libérer de la pression d'un Congrès démocrate. C'est pourquoi l'hypothèse que ce « joueur » mette à nouveau en danger son avenir et celui de son pays et consacre toute la puissance militaire, économique et politique de l'Amérique à mettre à genoux la nation iranienne n'est pas improbable. En cas de victoire des républicains aux élections, sa stratégie restera de sacrifier les ressources du peuple américain au profit de ses intérêts personnels et de ceux de ses proches ; à la différence que dans ce scénario, il aura une opportunité de deux ans pour un conflit avec la nation iranienne

D'autre part, Trump ne souhaite pas, avant les élections de mi-mandat, s'engager dans une guerre large et prolongée avec l'Iran. Un tel combat pourrait aggraver la crise énergétique en Amérique et, en augmentant le mécontentement public, entraîner une défaite plus lourde pour les républicains au Congrès. Trump a désespérément besoin du soutien de ces représentants contre une probable majorité démocrate, et perdre leur soutien ou la chute de sa position partisane serait un coup fatal pour son avenir politique. Dans de telles conditions, du point de vue de lui et de son équipe de conseillers, mener une opération éclair et bruyante suivie de l'annonce de la fin de la guerre est une option plus souhaitable pour au moins inculquer aux électeurs mécontents de la situation des prix un sentiment de victoire

La configuration militaire des Américains dans la région ces dernières semaines et leurs consultations avec les responsables israéliens et les dirigeants des pays européens et arabes indiquent l'existence d'un tel plan. Des plans comme l'attaque simultanée contre la montagne Kelang et des cibles d'assassinat le septième jour d'octobre (anniversaire de l'opération Déluge d'Al-Aqsa), auraient pu à la fois aider considérablement Netanyahou aux élections israéliennes et aider la situation de Trump et des républicains aux élections au Congrès

La raison pour laquelle la mise en œuvre de ce plan a été retardée peut être recherchée dans deux facteurs : premièrement, un tel plan repose sur l'hypothèse que l'annonce de la fin de la guerre liera les mains de l'Iran pour une réponse large et que la partie iranienne se contentera au maximum de cibler des bases militaires américaines déjà détruites. Le deuxième facteur est que l'efficacité de ce plan dépend de la disponibilité des cibles d'assassinat et de la création de chaos interne en Iran