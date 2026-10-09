Baghai : La déformation de la réalité ne masque pas les violations des engagements des États-Unis

Selon le reportage de l'agence de presse ABNA, Ismail Baghai, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, en réponse à l'affirmation de Marco Rubio, secrétaire d'État américain, selon laquelle « l'Iran a manqué plusieurs fois l'occasion d'un accord », a déclaré : La déformation des faits historiques ne peut pas écarter de l'esprit de l'opinion publique la réalité des violations répétées des engagements par les États-Unis.

Baghai, soulignant les manquements répétés des États-Unis, notamment le retrait unilatéral de l'accord nucléaire en 2018, la destruction des processus diplomatiques et l'agression militaire contre l'Iran pendant les négociations et par la suite la violation de l'entente du 18 juin, a considéré les États-Unis comme responsables de l'insécurité existante dans la région et de ses conséquences économiques aux États-Unis et dans le monde, et a souligné : La projection et les déclarations fluctuantes ne peuvent pas éclipser l'exigence de l'opinion publique américaine et mondiale de tenir responsables les auteurs de la guerre illégale et des crimes commis.

La réponse de l'Iran aux propositions américaines sera présentée par l'intermédiaire de médiateurs

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, en réponse à une question sur les derniers développements des négociations irano-américaines, a également déclaré : Les considérations et conditions de la République islamique d'Iran pour mettre fin à la guerre imposée sur tous les fronts et rétablir la sécurité dans la région du Golfe persique et du détroit d'Ormuz ont été expliquées de manière claire et catégorique, et aux propositions de la partie adverse, la réponse nécessaire sera également donnée par l'intermédiaire de médiateurs.

Baghai a précisé : L'échange de messages entre l'Iran et les États-Unis se fait par l'intermédiaire de médiateurs.