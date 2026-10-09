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Araghchi : Le processus de négociations se poursuit

9 octobre 2026 - 22:24
Code d'info: 1875799
Source: ABNA
Araghchi : Le processus de négociations se poursuit

Le ministre des Affaires étrangères, après avoir participé à la cérémonie commémorative de la mère du chef de l'Organisation du plan et du budget, a déclaré : Le processus de négociations se poursuit et des messages sont échangés par l'intermédiaire de médiateurs.

Selon le reportage de l'agence de presse ABNA, Seyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères, après avoir participé à la cérémonie commémorative de la mère du chef de l'Organisation du plan et du budget, a déclaré : Le processus de négociations se poursuit et, par l'intermédiaire de médiateurs, des messages sont échangés.

Il a déclaré : Nous avons présenté notre plan, connu sous le nom de plan de 7 jours, et avons entendu en retour les points de vue des Américains ; actuellement, nous les examinons ; je pense que nous répondrons dans quelques jours.

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