Araghchi : Le processus de négociations se poursuit

Selon le reportage de l'agence de presse ABNA, Seyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères, après avoir participé à la cérémonie commémorative de la mère du chef de l'Organisation du plan et du budget, a déclaré : Le processus de négociations se poursuit et, par l'intermédiaire de médiateurs, des messages sont échangés.

Il a déclaré : Nous avons présenté notre plan, connu sous le nom de plan de 7 jours, et avons entendu en retour les points de vue des Américains ; actuellement, nous les examinons ; je pense que nous répondrons dans quelques jours.