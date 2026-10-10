Inde : plus de 130 millions de noms supprimés des listes électorales, une controverse qui menace l’accès au droit de vote

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Cette opération, baptisée « révision spéciale intensive » (SIR), a été lancée par la Commission électorale indienne afin d’identifier les doublons, les personnes décédées et les individus ne remplissant pas les conditions requises pour voter. Ses détracteurs dénoncent toutefois l’ampleur des suppressions et l’obligation faite aux citoyens de présenter des documents attestant leur éligibilité. Ils estiment que ces exigences soulèvent de sérieuses inquiétudes quant à l’égalité d’accès au droit de vote.

Les musulmans, particulièrement exposés selon les opposants

Avec une population d’environ 200 millions de personnes, les musulmans constituent la plus importante minorité religieuse de l’Inde. Les opposants au gouvernement de Narendra Modi craignent que la révision des listes électorales ne touche de manière disproportionnée cette communauté et d’autres groupes marginalisés, notamment les personnes qui disposent difficilement d’anciens justificatifs de résidence ou de documents officiels.

À l’inverse, le Bharatiya Janata Party (BJP), au pouvoir, et ses partisans mettent en avant la question des migrants sans papiers en provenance du Bangladesh ainsi que le risque d’inscriptions illégales sur les listes électorales. La Commission électorale affirme que l’opération vise à empêcher les personnes non éligibles de voter et à améliorer la fiabilité des listes.

Les opposants soulignent néanmoins que la lutte contre les éventuelles irrégularités ne doit pas conduire à exclure des citoyens remplissant les conditions requises. Ils replacent également cette controverse dans le contexte des débats politiques sur la place des musulmans dans la société indienne et des accusations antérieures concernant l’emploi d’un discours antimusulman par certains responsables du parti au pouvoir.

Des citoyens contraints de parcourir des centaines de kilomètres

Plusieurs témoignages font état de difficultés rencontrées par des citoyens pour faire rétablir leur nom sur les listes électorales. Certains travailleurs migrants, installés loin de leur lieu de résidence d’origine pour des raisons professionnelles, ont dû parcourir des centaines de kilomètres afin de présenter les documents nécessaires et de contester leur radiation.

Roxana Amir, habitante d’Atarubanki, dans l’État du Bengale-Occidental, a déclaré au quotidien The Telegraph qu’après avoir constaté la suppression des noms de membres de sa famille, elle avait effectué à deux reprises le trajet entre Mumbai et leur lieu de résidence d’origine. Selon elle, les quatre membres de la famille de son oncle ont également été radiés, perdant ainsi la possibilité de voter.

Elle a expliqué que ces déplacements avaient représenté une lourde charge financière pour sa famille, déjà confrontée à des difficultés économiques, et qu’une grande partie de leurs économies avait été dépensée pour tenter de préserver leur droit de vote.

Des erreurs d’enregistrement ont également été signalées : certaines personnes vivantes auraient été inscrites comme décédées. Elles doivent alors fournir des justificatifs pour prouver qu’elles sont en vie et obtenir la réintégration de leur nom. Ces démarches peuvent constituer un obstacle particulièrement important pour les personnes âgées, les familles modestes et celles qui n’ont pas facilement accès aux documents officiels.

L’opposition réclame l’arrêt de la procédure

La controverse a également donné lieu à des manifestations de rue. Rahul Gandhi, figure du Parti du Congrès, a participé à une marche à New Delhi aux côtés de centaines de représentants de partis d’opposition. Les manifestants ont réclamé la démission de Gyanesh Kumar, président de la Commission électorale, ainsi que la suspension de la procédure actuelle de révision. Ils ont également demandé le retour au vote sur bulletin papier.

La police a arrêté Rahul Gandhi et Priyanka Gandhi Vadra, autre dirigeante du Parti du Congrès, au cours de ces manifestations. La police de Delhi a déclaré que ces mesures visaient à préserver l’ordre public et à éviter une aggravation des tensions.

Ces derniers jours, le mouvement de jeunesse appelé « Kukrach Janta Party » a également organisé des rassemblements dans plusieurs villes, dont Mumbai et Delhi, pour protester contre la révision des listes. Le groupe réclame des manifestations à l’échelle nationale et la démission du président de la Commission électorale.

La Cour suprême saisie du dossier

La controverse a également été portée devant la Cour suprême de l’Inde. La juridiction a demandé au gouvernement, à la Commission électorale et à Gyanesh Kumar de répondre à plusieurs accusations concernant le processus décisionnel et la mise en œuvre de la révision.

Des désaccords internes à la Commission électorale ont aussi été rapportés. Le quotidien The Indian Express avait indiqué que certaines décisions importantes liées à l’opération avaient été prises sans l’accord de deux des trois membres de la Commission. Celle-ci a rejeté cette affirmation et défendu la légalité de ses décisions.

En mai, la Cour suprême avait déjà confirmé la légalité de la révision des listes électorales dans l’État du Bihar, tout en soulignant la nécessité d’empêcher la radiation d’électeurs éligibles. Les procédures judiciaires et les contestations en cours montrent toutefois que les modalités d’application de la révision et les garanties accordées aux personnes radiées restent au cœur du débat.

Le droit de vote en question dans la plus grande démocratie du monde

Avec plus de 900 millions d’électeurs inscrits, l’Inde est considérée comme la plus grande démocratie du monde. Ses détracteurs estiment donc que toute erreur ou défaillance dans le processus d’inscription et de révision des listes peut affecter la participation politique de millions de personnes.

La Commission électorale présente la suppression des noms de personnes non éligibles comme une mesure destinée à actualiser et à fiabiliser les listes. Ses opposants insistent, pour leur part, sur la nécessité de garantir la transparence, de permettre des recours effectifs et de traiter rapidement les dossiers des citoyens concernés.

Certaines personnes ayant contesté leur radiation attendent toujours une décision sur leur dossier. Selon les informations rapportées, des citoyens n’ont pas non plus pu voter lors de récentes élections.

La question centrale demeure donc la suivante : comment empêcher les inscriptions illégales tout en garantissant que les citoyens éligibles ne soient pas privés de leur droit de participer aux élections en raison d’erreurs administratives ou de difficultés à fournir les documents exigés ?

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