Ghalibaf : Le Caucase ne doit pas devenir un lieu de rivalité géopolitique des puissances étrangères

Selon l'agence de presse ABNA, Ararat Mirzoyan, ministre des Affaires étrangères d'Arménie, a rencontré et s'est entretenu cet après-midi (lundi 13 Mehr) avec Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Conseil consultatif islamique.

Le président du Parlement, au début de cette rencontre, a salué les positions et les actions du peuple et du gouvernement arméniens pour avoir accompagné la République islamique d'Iran pendant la récente guerre et après celle-ci, et a déclaré : « Cet accompagnement de la part d'une nation voisine a laissé un bon souvenir dans les esprits. »

Le président du Conseil consultatif islamique a souligné : « Outre les relations bilatérales, il existe des questions régionales dans le Caucase, notamment les routes de transport, sur lesquelles la République islamique d'Iran et l'Arménie peuvent dialoguer. »

Soulignant que la région du Caucase a plus que jamais besoin de calme et que cela doit se faire par la consolidation des frontières officielles, il a ajouté : « L'expérience a montré que l'ingérence des puissances extra-régionales peut provoquer l'insécurité. Par exemple, dans la région du Golfe persique, on observe que des puissances étrangères sont venues et certains pays ont imaginé que cette présence pourrait leur apporter la sécurité, mais le résultat a été l'insécurité. Ces puissances ne convoitent que les capacités et les ressources des pays de la région et poursuivent leurs propres intérêts. »

Ghalibaf a déclaré : « Nous espérons que l'échange de vues et la coopération durable et progressive des deux pays dans les domaines politique et économique contribueront à créer des opportunités dans les domaines du transit, de l'énergie et d'autres questions, et seront efficaces. »

Le président du Conseil consultatif islamique, soulignant le manque de fiabilité des Américains dans diverses questions, a noté : « Les Américains, dans le domaine militaire face à la République islamique d'Iran, n'ont atteint aucun de leurs objectifs et ont été vaincus, et dans le domaine politique, ils ont manqué à leurs engagements dans la mise en œuvre du mémorandum d'entente et ont porté un autre coup à leur propre crédibilité. »

Selon ce rapport, Ararat Mirzoyan, ministre des Affaires étrangères d'Arménie, a également qualifié lors de cette rencontre les relations de son pays avec la République islamique d'Iran de stratégiques et a déclaré : « La coopération des gouvernements des deux pays contribue à renforcer cela. »

Il a déclaré : « Les amitiés et les relations durables se forgent à travers l'accompagnement mutuel dans les difficultés ; en réalité, l'amitié dans les jours difficiles renforce les relations. »