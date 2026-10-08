La Tempête d'Al-Aqsa a ramené la question palestinienne au centre des équations mondiales

Mahdi Shakibai, dans une interview, en réponse à la question de savoir dans quelle mesure, selon lui, l'opération Tempête d'Al-Aqsa a modifié les équations politiques et sécuritaires de la région et quels développements peuvent être considérés comme ses conséquences les plus importantes, a déclaré : La Tempête d'Al-Aqsa a changé les équations en cours — des efforts de certains pays pour normaliser les relations dans la région sans résoudre la question palestinienne — vers le retour de la question palestinienne au centre des équations régionales et mondiales.

Il a poursuivi : Avec l'aide des Américains et de certains pays de la région, un courant s'était formé qui tentait, sans impliquer les Palestiniens dans un grand problème, à travers les pays arabes, de faire avancer le processus de normalisation des relations avec le régime sioniste, afin de traiter la question palestinienne à l'étape suivante.

Shakibai a ajouté : La Tempête d'Al-Aqsa a mis ce processus hors service et a arrêté les efforts visant à faire tomber la question palestinienne dans l'oubli, et a fait que la Palestine se retrouve à nouveau au centre de l'attention régionale et mondiale.

Il a dit : L'effet le plus important de l'opération du 7 octobre a été de remettre en question l'image d'un ordre stable dans la région que présentaient le régime sioniste et ses partisans occidentaux.

Le membre de la Société de défense de la Palestine a souligné : La question palestinienne, que l'on tentait de repousser à la marge des développements régionaux, est revenue une fois de plus au centre de la politique régionale et internationale.

La guerre de Gaza a augmenté le coût de la normalisation avec le régime sioniste

En réponse à la question de savoir si l'on peut dire que l'une des conséquences les plus importantes de la Tempête d'Al-Aqsa a été l'arrêt ou le ralentissement du processus de normalisation des relations des pays arabes avec le régime sioniste, et dans quelle mesure la guerre de Gaza a influencé ce processus, il a dit : Au moins en ce qui concerne l'expansion de la normalisation, on peut dire que ce processus a été arrêté ou extrêmement ralenti, et l'impact de la guerre de Gaza dans ce domaine a été totalement perceptible.

Shakibai a poursuivi : Avant l'opération Tempête d'Al-Aqsa, les négociations sur la normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et le régime sioniste étaient en cours, mais après cette opération, ce processus a été arrêté ou compliqué.