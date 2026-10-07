Conversation téléphonique entre Pezeshkian et Poutine ; insistance sur la poursuite de la coopération entre l'Iran et la Russie

Selon l'agence de presse Abna, Massoud Pezeshkian, le président, aujourd'hui à midi le mercredi 15 Mehr 1405, lors d'une conversation téléphonique avec Vladimir Poutine, président de la Russie, tout en le félicitant pour son anniversaire, a souhaité au président de la Russie longévité et santé et au gouvernement et au peuple de ce pays, fierté, croissance et prospérité.

Le président, dans cette conversation, en évoquant le processus favorable et en développement des relations entre Téhéran et Moscou, a souligné la nécessité de la poursuite et du renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines et a considéré la poursuite de cette voie comme conforme aux intérêts communs des deux pays.

Vladimir Poutine également, tout en remerciant pour les félicitations et l'affection du président iranien, a souhaité au gouvernement et au peuple de la République islamique d'Iran paix, prospérité, sécurité et fierté.

Le président de la Russie également, en évoquant le processus de coopération entre Téhéran et Moscou dans le cadre du traité de coopération stratégique globale, a précisé que cette coopération, malgré les évolutions et les événements actuels dans la région, est poursuivie et continue.

Vladimir Poutine, en évoquant la résistance historique et héroïque du peuple iranien face aux invasions des ennemis, a déclaré que le courage de l'Iran a attiré l'attention et l'admiration de beaucoup dans le monde.

Le président de la Russie également, en évoquant les efforts de certains pays pour la médiation et l'aide à la réduction des tensions, a déclaré que la Russie soutient ces efforts diplomatiques et que les amis iraniens peuvent être assurés que Moscou est également prête à jouer un rôle et à apporter son aide dans ce domaine.