Le plan de Lieberman contre la Cisjordanie et la création d'un État palestinien

Selon le reportage de l'agence de presse Abna citant Al-Maalouma, une source palestinienne a annoncé qu'Avigdor Lieberman, ancien ministre de la Guerre du régime sioniste et chef du parti Israël Beiteinu, en présentant un plan, cherche à démanteler complètement l'Autorité palestinienne, à annuler ce qui reste des accords d'Oslo et à obtenir le contrôle total de la Cisjordanie par le régime sioniste.

Il a ajouté : ce plan ferme en premier lieu toute voie vers la création d'un État palestinien et consolide la structure raciste, génocidaire et le déplacement forcé contre les Palestiniens.

Lieberman a proposé hier que l'administration des zones A et B en Cisjordanie soit confiée à la Jordanie et les zones C à Tel-Aviv. Aussi, le mouvement Hamas doit être complètement anéanti et l'administration de la bande de Gaza confiée à une partie étrangère !

Il a également souligné la nécessité d'efforts pour empêcher la création d'un État palestinien en Cisjordanie.